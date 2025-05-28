Убийство Ирины Фарион — Зинченко жалуется на результаты экспертизы

Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 28 мая состоялось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Главный подозреваемый Вячеслав Зинченко и его адвокат жалуются на результаты портретной экспертизы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Адвокат подзащитного заявил, что портретная экспертиза, на которую ссылается обвинение по делу, является недопустимой. По его словам, предоставленная им рецензия доказывает несостоятельность выводов экспертов, а ни один из видеофайлов, которые анализировались, не был признан пригодным для точной идентификации личности.

Кроме того, защита планирует подать ходатайство о назначении новой экспертизы, которая, по их мнению, должна окончательно прояснить ситуацию.

В то же время сам подозреваемый Зинченко заявил, что на видео с камер наблюдения есть погрешность в час.

"Как может быть погрешность в час? Я не понимаю, как это возможно технически? " — заявил он.

Напомним, ранее Зинченко прокомментировал видеозаписи с камер и заявил, что человек мог быть в парике. Он отвергает все обвинения.

Также мы писали, что дочь погибшей Ирины Фарион София Особа раскритиковала позицию защиты. Она назвала "абсурдом" ходатайство адвокатов о якобы разногласиях в материалах дела