Убийство Ирины Фарион — Зинченко жалуется на результаты экспертизы

Адвокат Зинченко жалуется на результаты портретной экспертизы
Во Львове 28 мая состоялось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Главный подозреваемый Вячеслав Зинченко и его адвокат жалуются на результаты портретной экспертизы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Заседание суда по делу убийства Фарион
Адвокат подзащитного заявил, что портретная экспертиза, на которую ссылается обвинение по делу, является недопустимой. По его словам, предоставленная им рецензия доказывает несостоятельность выводов экспертов, а ни один из видеофайлов, которые анализировались, не был признан пригодным для точной идентификации личности.
Кроме того, защита планирует подать ходатайство о назначении новой экспертизы, которая, по их мнению, должна окончательно прояснить ситуацию.
В то же время сам подозреваемый Зинченко заявил, что на видео с камер наблюдения есть погрешность в час.
"Как может быть погрешность в час? Я не понимаю, как это возможно технически? " — заявил он.
Напомним, ранее Зинченко прокомментировал видеозаписи с камер и заявил, что человек мог быть в парике. Он отвергает все обвинения.
Также мы писали, что дочь погибшей Ирины Фарион София Особа раскритиковала позицию защиты. Она назвала "абсурдом" ходатайство адвокатов о якобы разногласиях в материалах дела
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