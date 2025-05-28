Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон — Зінченко заперечує впізнання на відео

Кадр з відеозапису камери. Фото: скриншот

У Львові у середу, 28 травня, триває судовий розгляд справи про вбивство української мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. На засіданні, яке відбувається у відкритому форматі, суд вивчає відеодокази та результати експертиз, де, як стверджує сторона обвинувачення, фігурує В'ячеслав Зінченко.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Зінченко заперечує, що це він на відеокадрах з камер

Одним із ключових епізодів стало обговорення чергового відеозапису, де, за словами прокурора, чітко видно особу з чорним волоссям, яка стоїть біля дверей. Прокуратура вважає, що це може бути підозрюваний В’ячеслав Зінченко, однак він категорично не погоджується з такою оцінкою доказу.

"Звідки ми взяли, що це не парик? Якщо ми стверджуємо, що людина готується до злочину, то було б послідовно стверджувати, що вона може маскуватися. І відповідно, одягнути, наприклад, парик. Тим самим змінивши колір волосся", — сказав Зінченко в суді.

У суді планують продовжити дослідження матеріалів у справі, включаючи відео, фото та інші докази, які можуть мати вирішальне значення для встановлення обставин загибелі Ірини Фаріон.

Нагадаємо, судове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон відбулося також днем раніше, 27 травня. На ньому показали нові відео з камер спостереження.

Тоді ж В'ячеслав Зінченко заявив, що не вважає продемонстровані відео вагомими доказами своєї винуватості у вбивстві Ірини Фаріон.