Суд у справі Фаріон — показали відео підготовки вбивства

Судове засідання у справі про вбивство Фаріон у Львові, 27 травня. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У суді показали кадри, на яких підозрюваний В'ячеслав Зінченко готується до вбивства.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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У вівторок, 27 травня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Заважимо, що сьогоднішнє засідання присвячене вивченню матеріалів справи, зокрема доказів та експертних висновків, наданих стороною обвинувачення.

Вже стало відомо, що під час судового засідання показали кадри, як підсудний В’ячеслав Зінченко прибув до Львова 9 липня 2024 року, аби підготуватися до скоєння злочину.

Кадри з відео, яке показували у суді 27 травня. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що у Львові розпочалося судове засідання у справі Фаріон у вівторок, 27 травня.

Також ми писали, що донька Ірини, Софія Особа, закликала суд негайно відкрито переглянути відео із затримання обвинуваченого.