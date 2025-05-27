Суд по делу Фарион - показали видео подготовки убийства

Судебное заседание по делу об убийстве Фарион во Львове, 27 мая. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суде показали кадры, на которых подозреваемый Вячеслав Зинченко готовится к убийству.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Во вторник, 27 мая, во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.

Заметим, что сегодняшнее заседание посвящено изучению материалов дела, в частности доказательств и экспертных заключений, предоставленных стороной обвинения.

Уже стало известно, что во время судебного заседания показали кадры, как подсудимый Вячеслав Зинченко прибыл во Львов 9 июля 2024 года, чтобы подготовиться к совершению преступления.

Кроме того, во время судебного заседания рассмотрели видео, на которых, вероятно, Вячеслав Зинченко пытался попасть в арендованную квартиру и зашел в магазин.

Кадры из видео, которое показывали в суде 27 мая. Фото: Новини.LIVE

В свой первый день во Львове Зинченко также посетил "Новую почту", где забрал посылку. Во время просмотра видео сам подозреваемый улыбался.

Ранее мы информировали, что во Львове началось судебное заседание по делу Фарион во вторник, 27 мая.

Также мы писали, что дочь Ирины, София Особа, призвала суд немедленно открыто просмотреть видео с задержания обвиняемого.