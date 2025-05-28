Суд по делу об убийстве Ирины Фарион — Зинченко отрицает опознание на видео

Кадр с видеокамеры. Фото: скриншот

Во Львове в среду, 28 мая, продолжается судебное разбирательство дела об убийстве украинского языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион. На заседании, которое проходит в открытом формате, суд изучает видеодоказательства и результаты экспертиз, где, как утверждает сторона обвинения, является Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Одним из ключевых эпизодов стало обсуждение очередной видеозаписи, где, по словам прокурора, четко видно лицо с черными волосами, стоящее у двери. Прокуратура считает, что это может быть подозреваемым Вячеславом Зинченко, однако он категорически не соглашается с такой оценкой доказательства.

"Откуда мы взяли, что это не парик? Если мы утверждаем, что человек готовится к преступлению, то было бы последовательно утверждать, что он может маскироваться. И, соответственно, одеть, например, парик. Тем самым изменив цвет волос", — сказал Зинченко в суде.

В суде планируется продолжить исследование материалов по делу, включая видео, фото и другие доказательства, которые могут иметь решающее значение для установления обстоятельств гибели Ирины Фарион.

Напомним, судебное заседание по убийству Ирины Фарион состоялось также днем ранее, 27 мая. На нем показали новые видео с камер наблюдения.

Тогда же Вячеслав Зинченко заявил, что не считает продемонстрированные видео весомыми доказательствами своей виновности в убийстве Ирины Фарион.