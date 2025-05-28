Справа Фаріон — адвокат Зінченка прокоментував відеодокази

Адвокат обвинуваченого у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат обвинуваченого В'ячеслава Зінченка прокоментував відеодокази та заявив, що камера спостереження на момент злочину була вимкнена.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Справа Фаріон — адвокат прокоментував відеодокази

Адвокат В'ячеслава Зінченка Сергій Немировський заявив, що камера спостереження, яка мала зафіксувати момент злочину, була вимкнена з 19:15 до 20:00 — саме в той проміжок, коли, ймовірно, відбулося вбивство.

Захист обвинуваченого зазначив, що за місяць до інциденту камера працювала стабільно, без жодних відключень, і в той час не було блекаутів. Проте жодних слідчих дій щодо цієї ситуації, а також пояснень у матеріалах справи адвокат не знайшов.

"Саме в момент убивства камера була вимкнена", — сказав адвокат Зінченка про зниклі відео.

Крім того, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Ірини Фаріон заявив, що зафіксований на камерах чоловік у червоній футболці та панамі фізично не міг переміститися між двома точками за такий короткий проміжок часу.

За його словами, навіть при швидкому бігу маршрут від місця, яке фігурує у справі як "лісопарк", до Варшавської 64 займає щонайменше 25 хвилин.

Немировський також наголосив, що спочатку камери показували узгоджений час, але пізніше дані було виправлено на підставі допитів.

Також під час судового засідання показали відеоматеріали, де 11 липня особа в панамі просиділа 3,5 години на вулиці Масарика.

Раніше ми повідомляли, що у середу, 28 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство Фаріон.

Також ми писали, що Зінченко під час судового засідання 27 травня прокоментував відео, яке слідство розцінює як частину доказової бази.