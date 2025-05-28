Справа про вбивство Фаріон — Зінченко прибув на чергове судове засідання

Судове засідання у справі про вбивство Фаріон у Львові, 28 травня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. До суду вже прибув підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

У Львові відбувається судове засідання у справі Фаріон

У середу, 28 травня, відбувається чергове судове засідання у справі про вбивства Фаріон. Обвинувачений Зінченко вже прибув до суду.

Під стінами будівлі суду люди вигукували: "довічне" та "волю". Саме під такими гаслами В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, заводили до суду.

Матір Зінченка також прийшла на засідання суду та перед початком змогла поспілкуватися з сином.

Крім того, до зали суду також прибули подруги матері Зінченка та адвокат Сергій Немировський.

Нагадаємо, що у вівторок, 27 травня, Зінченко під час судового засідання прокоментував відео, яке слідство розцінює як частину доказової бази.

Водночас донька Ірини Фаріон Софія Особа різко розкритикувала позицію захисту підозрюваного у вбивстві її матері.