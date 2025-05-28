Дело об убийстве Фарион - Зинченко прибыл на очередное судебное заседание

Судебное заседание по делу об убийстве Фарион во Львове, 28 мая. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суд уже прибыл подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Во Львове проходит судебное заседание по делу Фарион

В среду, 28 мая, проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве Фарион. Обвиняемый Зинченко уже прибыл в суд.

Под стенами здания суда люди выкрикивали: "пожизненное" и "волю". Именно под такими лозунгами Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, заводили в суд.

Мать Зинченко также пришла на заседание суда и перед началом смогла пообщаться с сыном.

Кроме того, в зал суда также прибыли подруги матери Зинченко и адвокат Сергей Немировский.

Напомним, что во вторник, 27 мая, Зинченко во время судебного заседания прокомментировал видео, которое следствие расценивает как часть доказательной базы.

В то же время дочь Ирины Фарион София Особа резко раскритиковала позицию защиты подозреваемого в убийстве ее матери.