Дело Фарион - адвокат Зинченко прокомментировал видеодоказательства

Адвокат обвиняемого по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Адвокат обвиняемого Вячеслава Зинченко прокомментировал видеодоказательства и заявил, что камера наблюдения на момент преступления была выключена.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Адвокат Вячеслава Зинченко Сергей Немировский заявил, что камера наблюдения, которая должна была зафиксировать момент преступления, была выключена с 19:15 до 20:00 — именно в тот промежуток, когда, вероятно, произошло убийство.

Защита обвиняемого отметила, что за месяц до инцидента камера работала стабильно, без отключений, и в то время не было блэкаутов. Однако никаких следственных действий по этой ситуации, а также объяснений в материалах дела адвокат не нашел.

"Именно в момент убийства камера была выключена", — сказал адвокат Зинченко о пропавших видео.

Кроме того, адвокат подозреваемого по делу об убийстве Ирины Фарион заявил, что зафиксированный на камерах человек в красной футболке и панаме физически не мог переместиться между двумя точками за такой короткий промежуток времени.

По его словам, даже при быстром беге маршрут от места, которое фигурирует в деле как "лесопарк", до Варшавской 64 занимает не менее 25 минут.

Немировский также отметил, что сначала камеры показывали согласованное время, но позже данные были исправлены на основании допросов.

Также во время судебного заседания показали видеоматериалы, где 11 июля человек в панаме просидел 3,5 часа на улице Масарика.

Ранее мы сообщали, что в среду, 28 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве Фарион.

Также мы писали, что Зинченко во время судебного заседания 27 мая прокомментировал видео, которое следствие расценивает как часть доказательной базы.