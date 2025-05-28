У справі Фаріон захист заперечує присутність Зінченка на відео

Сторона захисту Зінченка вивчає відеоматеріали. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові на судовому засіданні по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон сторони захисту підозрюваного В’ячеслава Зінченка поставили під сумнів автентичність ключових відеодоказів, наданих слідством. Крім того, вони зауважили, що деякі відеозаписи не стали розглядати, хоча їх якість краща і чіткіша за ті, на які звернули увагу.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Адвокат Зінченка розкритикував відеозаписи з камер

Захисник Зінченка, адвокат Юрій Немировський, заявив, що на відеозаписі з під’їзду зафіксовано не його підзахисного. За його словами, запис переглядали як сам В’ячеслав Зінченко, так і його мати, і жоден із них не впізнав на відео саме його. Немировський наполягає, що зовнішність особи на кадрах не збігається з рисами Зінченка.

На додаток, адвокат зазначив, що на одному з наступних відео зафіксовано, як людина, яка раніше була на кадрах, рухається назустріч Зінченку. Цей момент, на думку сторони захисту, свідчить на користь невинуватості підозрюваного.

Окремо Немировський звернув увагу на технічні аспекти доказів. Один із ключових відеофайлів, який, за версією обвинувачення, мав підтверджувати присутність Зінченка на місці події, експерти визнали непридатним для дослідження. На цьому відео, за словами адвоката, неможливо ідентифікувати особу.

Водночас захисник висловив здивування з приводу того, що записи гіршої якості, зняті з камер на проспекті Свободи та вулиці Городоцькій, були визнані придатними для аналізу, хоча, за його словами, саме їх якість викликає найбільші сумніви.

Нагадаємо, підозрюваний В'ячеслав Зінченко прокоментував відеозаписи з камер і заявив, що людина могла бути в перуці.

Також адвокат Юрій Немировський пояснив, чому відеозаписи не є доказом, та вказав нюанс з часом, який особа з відео витратила на маршрут.