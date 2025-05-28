В деле Фарион защита отрицает присутствие Зинченко на видео

Сторона защиты Зинченко изучает видеоматериалы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове на судебном заседании по делу убийства языковеда Ирины Фарион стороны защиты подозреваемого Вячеслава Зинченко поставили под сомнение подлинность ключевых видеодоказательств, предоставленных следствием. Кроме того, они отметили, что некоторые видеозаписи не стали рассматривать, хотя их качество лучше и четче тех, на которые обратили внимание.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Защитник Зинченко, адвокат Юрий Немировский, заявил, что на видеозаписи из подъезда зафиксирован не его подзащитный. По его словам, запись просматривали как сам Вячеслав Зинченко, так и его мать, и ни один из них не узнал на видео именно его. Немировский настаивает, что внешность лица на кадрах не совпадает с чертами Зинченко.

В дополнение адвокат отметил, что на одном из следующих видео зафиксировано, как человек, который ранее был на кадрах, движется навстречу Зинченко. Этот момент, по мнению стороны защиты, свидетельствует в пользу невиновности подозреваемого.

Отдельно Немировский обратил внимание на технические аспекты доказательств. Один из ключевых видеофайлов, который, по версии обвинения, должен был подтверждать присутствие Зинченко на месте происшествия, эксперты признали непригодным для исследования. На этом видео, по словам адвоката, невозможно идентифицировать личность.

В то же время защитник выразил удивление по поводу того, что записи худшего качества, снятые с камер на проспекте Свободы и улице Городоцкой, были признаны пригодными для анализа, хотя, по его словам, именно их качество вызывает наибольшие сомнения.

Напомним, подозреваемый Вячеслав Зинченко прокомментировал видеозаписи с камер и заявил, что человек мог быть в парике.

Также адвокат Юрий Немировский объяснил, почему видеозаписи не являются доказательством, и указал нюанс со временем, которое лицо с видео потратило на маршрут.