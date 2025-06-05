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Во Львове суд снова рассматривает дело об убийстве Ирины Фарион

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Дата публикации 5 июня 2025 12:15
Во Львове началось новое рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В четверг, 5 июня, во Львове стартовало новое судебное заседание по резонансному делу об убийстве известного языковеда и политика Ирины Фарион. В зал Франковского райсуда уже доставили подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Как сообщил сам Зинченко в комментарии журналистам перед началом слушания, сегодня на заседании будут присутствовать его адвокаты. Известно, что друзья Вячеслава Зинченко позвонили его отцу, чтобы тот пообщался с сыном.

Однако он не смог уточнить, кто именно из них будет представлять его интересы на этот раз. В то же время он отметил, что его мама на заседание не приедет.

В зале суда также уже присутствует дочь погибшей, София Особа. Она продолжает лично следить за ходом рассмотрения дела.

Кроме того, перед началом заседания к подсудимому подошел адвокат Игорь Сулима, который тоже прибыл в суд.

Стороны готовятся к дальнейшему рассмотрению доказательств и экспертиз, которые имеют ключевое значение для установления обстоятельств преступления.

Напомним, во время предварительного рассмотрения, которое состоялось 28 мая, показали новые видеозаписи с камер, где, вероятно, находится Вячеслав Зинченко.

Выяснилось, что некоторые камеры были выключены в самый решающий момент, а некоторые записи не стали рассматривать якобы из-за низкого качества, что возмутило адвокатов Вячеслава Зинченко.

Также сторона защиты раскритиковала портретную экспертизу Зинченко.

суд Ирина Фарион судебные решения София Особа Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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