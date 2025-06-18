Суд по делу Фарион - Зинченко дал комментарий относительно видео с камер

Обвиняемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 18 июня, продолжается заседание суда по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. На этот раз в зале показывали видео с камер наблюдения на улице за несколько дней до преступления.

Был ли обвиняемый Вячеслав Зинченко на кадрах, его спросила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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По словам Зинченко, на видеозаписях от 18 июля 2024 года — действительно был он. Однако на вопрос о кадрах за 17 июля он ответил неоднозначно.

Как отметил обвиняемый, на некоторых кадрах, вероятно, он, а на других — нет.

Напомним, на видео, которые сегодня показали на заседании, видно, как лицо, похожее на Зинченко, находилась неподалеку языковеда Ирины Фарион в то время как она возвращалась домой.

Также мы писали, что во время предыдущего заседания суд снова оставил Зинченко под стражей.