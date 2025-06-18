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Головна Львів У Львові розпочався суд у справі про вбивство Фаріон

У Львові розпочався суд у справі про вбивство Фаріон

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Дата публікації: 18 червня 2025 11:18
У Львові триває суд у справі Фаріон — що відомо
Обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Суд у справі про Фаріон

У Львові у середу, 18 червня, триває чергове засідання суду у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Воно розпочалося із запізненням на 30 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця.

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Відомо, що на сьогоднішньому засіданні переглядали відео від 17 липня — за два дні до вбивства мовознавиці. На ньому видно, як Зінченко виходив до приміщення й прямував до вхідної брами у дворі будинку, а також прямує вулицею Масарика.

Далі на кадрах з'явилася Ірина Фаріон, яка прямувала додому, і Зінченко зайшов в арку. Судді мали сумніви щодо того, чи дійсно на кадрах була саме потерпіла, але її донька Софія Особа підтвердила це.

"Особа бачила Фаріон 17 числа, і злочину не відбулося, і найголовніше, що в цей момент камера це фіксує", — прокоментував обвинувачений.

Нагадаємо, під час попереднього засідання Зінченка знову залишили під вартою.

Тоді донька Фаріон Софія Особа заявила, що задоволена рішенням суду.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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