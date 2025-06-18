У Львові триває суд у справі Фаріон — що відомо

У Львові розпочався суд у справі про вбивство Фаріон
У Львові у середу, 18 червня, триває чергове засідання суду у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Воно розпочалося із запізненням на 30 хвилин.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця.
Суд у справі про Фаріон
Відомо, що на сьогоднішньому засіданні переглядали відео від 17 липня — за два дні до вбивства мовознавиці. На ньому видно, як Зінченко виходив до приміщення й прямував до вхідної брами у дворі будинку, а також прямує вулицею Масарика.
Далі на кадрах з'явилася Ірина Фаріон, яка прямувала додому, і Зінченко зайшов в арку. Судді мали сумніви щодо того, чи дійсно на кадрах була саме потерпіла, але її донька Софія Особа підтвердила це.
"Особа бачила Фаріон 17 числа, і злочину не відбулося, і найголовніше, що в цей момент камера це фіксує", — прокоментував обвинувачений.
Нагадаємо, під час попереднього засідання Зінченка знову залишили під вартою.
Тоді донька Фаріон Софія Особа заявила, що задоволена рішенням суду.
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