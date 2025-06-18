Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове начался суд по делу об убийстве Фарион

Во Львове начался суд по делу об убийстве Фарион

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 11:18
Во Львове продолжается суд по делу Фарион - что известно
Обвиняемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Суд по делу о Фарион

Во Львове в среду, 18 июня, продолжается очередное заседание суда по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Оно началось с опозданием на 30 минут.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места.

Реклама
Читайте также:

Суд по делу о Фарион

Известно, что на сегодняшнем заседании просматривали видео от 17 июля — за два дня до убийства языковеда. На нем видно, как Зинченко выходил в помещение и направлялся к входным воротам во дворе дома, а также движется по улице Масарика.

Далее на кадрах появилась Ирина Фарион, которая направлялась домой, и Зинченко зашел в арку. Судьи сомневались относительно того, действительно ли на кадрах была именно потерпевшая, но ее дочь София Особа подтвердила это.

"Особа видела Фарион 17 числа, и преступления не произошло, и самое главное, что в этот момент камера это фиксирует", — прокомментировал обвиняемый.

Напомним, во время предыдущего заседания Зинченко снова оставили под стражей.

Тогда дочь Фарион София Особа заявила, что довольна решением суда.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации