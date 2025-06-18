Во Львове продолжается суд по делу Фарион - что известно

Обвиняемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 18 июня, продолжается очередное заседание суда по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Оно началось с опозданием на 30 минут.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места.

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Известно, что на сегодняшнем заседании просматривали видео от 17 июля — за два дня до убийства языковеда. На нем видно, как Зинченко выходил в помещение и направлялся к входным воротам во дворе дома, а также движется по улице Масарика.

Далее на кадрах появилась Ирина Фарион, которая направлялась домой, и Зинченко зашел в арку. Судьи сомневались относительно того, действительно ли на кадрах была именно потерпевшая, но ее дочь София Особа подтвердила это.

"Особа видела Фарион 17 числа, и преступления не произошло, и самое главное, что в этот момент камера это фиксирует", — прокомментировал обвиняемый.

Напомним, во время предыдущего заседания Зинченко снова оставили под стражей.

Тогда дочь Фарион София Особа заявила, что довольна решением суда.