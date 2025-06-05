Вбивство Ірини Фаріон - Софія Особа прокоментувала рішення суду

Донька вбитої Софія Особа. Фото: скриншот

У четвер, 5 червня, відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон. Підсудного Вʼячеслава Зінченка вирішили залишити під вартою до 4 серпня.

Про це донька вбитої Софія Особа повідомила кореспондентам Новини.LIVE.

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"Я задоволена рішенням суду", — заявила вона, коментуючи продовження запобіжного заходу для підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Водночас жінка не приховувала здивування з приводу поведінки підсудного: за її словами, він не намагається себе захищати та відмовляється проходити детектор брехні.

"Мені цікаво, чому він не хоче нічого пояснити, не хоче себе захистити. Тільки сидить і відмовчується, і каже, що час покаже", — зауважила Софія.

Окрім того, вона прокоментувала вигуки "Семчишин довічне", які лунали на її адресу під час засідання. Софія зазначила, що ці люди навіть не знають її справжнього прізвища, адже після заміжжя вона носить прізвище Особа.

Нагадаємо, у четвер, 5 червня, у Франківському районному суді Львова відбулося чергове слухання у справі про резонансне вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Суд ухвалив залишити В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у скоєнні злочину, під вартою.