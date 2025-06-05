Убийство Ирины Фарион - София Особа прокомментировала решение суда

Дочь убитой София Лицо. Фото: скриншот

В четверг, 5 июня, состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве известного общественного деятеля Ирины Фарион. Подсудимого Вячеслава Зинченко решили оставить под стражей до 4 августа.

Об этом дочь убитой София Особа сообщила корреспондентам Новини.LIVE.

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"Я довольна решением суда", — заявила она, комментируя продление меры пресечения для подозреваемого Вячеслава Зинченко.

В то же время женщина не скрывала удивления по поводу поведения подсудимого: по ее словам, он не пытается себя защищать и отказывается проходить детектор лжи.

"Мне интересно, почему он не хочет ничего объяснить, не хочет себя защитить. Только сидит и отмалчивается, и говорит, что время покажет", — отметила София.

Кроме того, она прокомментировала выкрики "Семчишин пожизненное", которые звучали в ее адрес во время заседания. София отметила, что эти люди даже не знают ее настоящей фамилии, ведь после замужества она носит фамилию Особа.

Напомним, в четверг, 5 июня, во Франковском районном суде Львова стартовало очередное слушание по делу о резонансном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. В зал суда доставили главного фигуранта дела — Вячеслава Зинченко, которого следствие считает причастным к преступлению.

Выяснилось, что во Львове состоялось очередное слушание по громкому делу о гибели языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Суд постановил оставить Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в совершении преступления, под стражей.