Суд залишив Вʼячеслава Зінченка під вартою у справі вбивства Ірини Фаріон

Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Підсудного Вʼячеслава Зінченка вирішили знову залишити під вартою.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду у четвер, 5 червня.

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Зінченка залишили під вартою

Суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йдеться про 60 діб, тобто до 4 серпня 2025 року.

Наступне судове засідання у справі про вбивство Фаріон призначене на 11 червня.

Нагадаємо, у залі суду також була донька Ірини Фаріон Софія Особа. Вона продовжує особисто стежити за перебігом розгляду справи.

Відомо, що Софія Особа переконана, що Зінченко готувався до злочину заздалегідь.