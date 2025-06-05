Суд залишив Вʼячеслава Зінченка під вартою у справі вбивства Ірини Фаріон

Вбивство Фаріон — Зінченка знову залишили під вартою
У Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Підсудного Вʼячеслава Зінченка вирішили знову залишити під вартою.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду у четвер, 5 червня.
Зінченка залишили під вартою
Суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йдеться про 60 діб, тобто до 4 серпня 2025 року.
Наступне судове засідання у справі про вбивство Фаріон призначене на 11 червня.
Нагадаємо, у залі суду також була донька Ірини Фаріон Софія Особа. Вона продовжує особисто стежити за перебігом розгляду справи.
Відомо, що Софія Особа переконана, що Зінченко готувався до злочину заздалегідь.
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