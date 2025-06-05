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Вбивство Фаріон — Зінченка знову залишили під вартою

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Дата публікації: 5 червня 2025 13:06
Суд залишив Вʼячеслава Зінченка під вартою у справі вбивства Ірини Фаріон
Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Підсудного Вʼячеслава Зінченка вирішили знову залишити під вартою.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду у четвер, 5 червня.

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Зінченка залишили під вартою

Суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йдеться про 60 діб, тобто до 4 серпня 2025 року. 

Наступне судове засідання у справі про вбивство Фаріон призначене на 11 червня.

Нагадаємо, у залі суду також була донька Ірини Фаріон Софія Особа. Вона продовжує особисто стежити за перебігом розгляду справи.

Відомо, що Софія Особа переконана, що Зінченко готувався до злочину заздалегідь.

суд вбивство Львів прокурори Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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