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Убийство Фарион — Зинченко снова оставили под стражей

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Дата публикации 5 июня 2025 13:06
Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей по делу об убийстве Ирины Фарион
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подсудимого Вячеслава Зинченко решили снова оставить под стражей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда в четверг, 5 июня.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Речь идет о 60 суток, то есть до 4 августа 2025 года.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Фарион назначено на 11 июня.

Напомним, в зале суда также была дочь Ирины Фарион София Особа. Она продолжает лично следить за ходом рассмотрения дела.

Известно, что София Особа убеждена, что Зинченко готовился к преступлению заранее.

суд убийство Львов прокуроры Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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