Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей по делу об убийстве Ирины Фарион

Убийство Фарион — Зинченко снова оставили под стражей
Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подсудимого Вячеслава Зинченко решили снова оставить под стражей.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда в четверг, 5 июня.
Зинченко оставили под стражей
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Речь идет о 60 суток, то есть до 4 августа 2025 года.
Следующее судебное заседание по делу об убийстве Фарион назначено на 11 июня.
Напомним, в зале суда также была дочь Ирины Фарион София Особа. Она продолжает лично следить за ходом рассмотрения дела.
Известно, что София Особа убеждена, что Зинченко готовился к преступлению заранее.
Читайте Новини.LIVE!