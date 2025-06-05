Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей по делу об убийстве Ирины Фарион

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подсудимого Вячеслава Зинченко решили снова оставить под стражей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда в четверг, 5 июня.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Речь идет о 60 суток, то есть до 4 августа 2025 года.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Фарион назначено на 11 июня.

Напомним, в зале суда также была дочь Ирины Фарион София Особа. Она продолжает лично следить за ходом рассмотрения дела.

Известно, что София Особа убеждена, что Зинченко готовился к преступлению заранее.