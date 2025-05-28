Вбивство Фаріон — Софія Особа заявила, що Зінченко готувався до злочину заздалегідь

Софія Особа в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Після судового засідання у справі про вбивство української мовознавці та громадської діячки Ірини Фаріон її донька, Софія Особа, зробила заяву. Вона переконана, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко готувався до злочину заздалегідь і намагався приховати свою особу.

Про це донька Фаріон розповіла в коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

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За словами Особи, з матеріалів справи випливає, що Зінченко планував змінити зовнішність — шукав лінзи, парик, тимчасове татуювання, балаклаву та штучне акне. Це, на її думку, свідчить про навмисні дії та ретельну підготовку до злочину.

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"Все, що він зараз говорить, — брехня. Матеріали справи підтверджують, що це саме він", — заявила Софія.

Донька Фаріон також висловила здивування діями адвокатів Зінченка, які, за її словами, уникають згадок про його прізвище в ході судового процесу.

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"Прізвище Зінченко буде на дні, а пам’ять про Ірину Фаріон — вічна", — підсумувала Особа.

Нагадаємо, 27 травня розпочалося нове судове засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Також ми писали, що донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа розкритикувала позицію захисту. Вона назвала "абсурдом" клопотання адвокатів про нібито розбіжності у матеріалах справи.