Убийство Фарион - София Особа заявила, что Зинченко готовился к преступлению заранее

София Особа в зале суда. Фото: Новини.LIVE

После судебного заседания по делу об убийстве украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион ее дочь, София Особа, сделала заявление. Она убеждена, что подозреваемый Вячеслав Зинченко готовился к преступлению заранее и пытался скрыть свою личность.

Об этом дочь Фарион рассказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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По словам Особы, из материалов дела следует, что Зинченко планировал изменить внешность — искал линзы, парик, временную татуировку, балаклаву и искусственное акне. Это, по ее мнению, свидетельствует об умышленных действиях и тщательной подготовке к преступлению.

"Все, что он сейчас говорит, — ложь. Материалы дела подтверждают, что это именно он", — заявила София.

Дочь Фарион также выразила удивление действиями адвокатов Зинченко, которые, по ее словам, избегают упоминаний о его фамилии в ходе судебного процесса.

"Фамилия Зинченко будет на дне, а память об Ирине Фарион — вечная", — подытожила Особа.

Напомним, 27 мая началось новое судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.

Также мы писали, что дочь погибшей Ирины Фарион София Особа раскритиковала позицию защиты. Она назвала "абсурдом" ходатайство адвокатов о якобы разногласиях в материалах дела.