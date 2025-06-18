Дело Фарион — детали о дне убийства

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 июня, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. На этот раз в зале суда просматривали видео с камер наблюдения, в частности за несколько дней до преступления.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Во Львове, 18 июня, проходит очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. На этот раз в зале суда показывали видео с камер наблюдения на улице, в частности за несколько дней до преступления.

Стало известно, что в день убийства языковеда Ирины Фарион — 19 июля — камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали Вячеслава Зинченко на улице Масарика.

Следовательно, в 18:32 он появился недалеко от дома Фарион, двигался в направлении подъезда, но потом вернулся обратно. Следствие также зафиксировало, что в течение дня Зинченко трижды менял одежду.

А в 19:16, 19 июля, он пошел в арку рядом с местом преступления.

Судебное заседание по делу Фарион 18 июня. Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 июня, во время судебного заседания, Зинченко дал комментарий относительно видео с камер.

Перед этим мы информировали, что во Львове, 18 июня, судебное заседание по делу об убийстве Фарион началось с опозданием на 30 минут.