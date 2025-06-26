Суд у справі про вбивство Фаріон — у телефоні підозрюваного знайшли провокативні зображення

Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 26 червня, проходить суд у справі вбивства Ірини Фаріон. У телефоні підозрюваного Вʼячеслава Зінченка виявили провокативні зображення.

Про це повідомляє "Говорить Великий Львів".

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Провокативні зображення у телефоні Зінченка

У суді показали зображення з нацистською свастикою, Адольфом Гітлером, а також спаплюжені фото Ірини Фаріон.

Зображення у телефоні Зінченка. Фото:

t.me/pryamamova

Зображення у телефоні Зінченка. Фото:

t.me/pryamamova

Зінченко наголосив, що це меми, а "нацистські знаки схожі на емблему полку "Азов". За його словами, зображення йому потрібні були для створення відео.

Зображення у телефоні Зінченка. Фото:

t.me/pryamamova

Зображення у телефоні Зінченка. Фото:

t.me/pryamamova

Також адвокати підозрюваного стверджують, що на фото не видно, що це саме Ірина Фаріон.

Зображення у телефоні Зінченка. Фото:

t.me/pryamamova

Нагадаємо, 18 червня у Львові відбулося засідання суду у справі про вбивство Фаріон. У залі показали відео з камер спостереження.

Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці камери відеоспостереження кілька разів зафіксували Зінченка на вулиці Масарика.