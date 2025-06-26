Суд у справі про вбивство Фаріон — у телефоні підозрюваного знайшли провокативні зображення

Вбивство Фаріон — у Зінченка виявили провокативні зображення
У Львові у четвер, 26 червня, проходить суд у справі вбивства Ірини Фаріон. У телефоні підозрюваного Вʼячеслава Зінченка виявили провокативні зображення.
Про це повідомляє "Говорить Великий Львів".
Провокативні зображення у телефоні Зінченка
У суді показали зображення з нацистською свастикою, Адольфом Гітлером, а також спаплюжені фото Ірини Фаріон.
Зінченко наголосив, що це меми, а "нацистські знаки схожі на емблему полку "Азов". За його словами, зображення йому потрібні були для створення відео.
Також адвокати підозрюваного стверджують, що на фото не видно, що це саме Ірина Фаріон.
Нагадаємо, 18 червня у Львові відбулося засідання суду у справі про вбивство Фаріон. У залі показали відео з камер спостереження.
Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці камери відеоспостереження кілька разів зафіксували Зінченка на вулиці Масарика.
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