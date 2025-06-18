Засідання щодо вбивства Фаріон 18 червня - що кажуть адвокати Зінченка

Справа Фаріон — як адвокати Зінченка коментували нове засідання
У середу, 18 червня, пройшло засідання суду у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. У залі показували відео з камер спостереження на вулиці за кілька днів до злочину.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що кажуть адвокати Зінченка щодо нового засідання
Адвокати підозрюваного В’ячеслава Зінченка відмовилися коментувати хід судового засідання.
На запитання кореспондентки Новини.LIVE Марти Байдаки вони відповіли, що всі свої зауваження та позиції готують у письмовій формі і будуть офіційно озвучені під час наступного судового засідання.
Наступне засідання суду призначене на 25 червня.
Нагадаємо, що у середу, 18 червня, у Львові відновилося судове засідання у справі вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Під час цього засідання суд розглянув нові відеодокази — записи з вуличних камер спостереження, зроблені за кілька днів до трагічної події. Початок слухання затримався на півгодини.
Прокурори також надали відеозаписи, які фіксують пересування підозрюваного В’ячеслава Зінченка у різних районах Львова. Ці матеріали покликані допомогти суду відтворити хід подій, пов’язаних зі злочином, та краще зрозуміти обставини справи.
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