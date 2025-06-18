Засідання щодо вбивства Фаріон 18 червня - що кажуть адвокати Зінченка

Адвокати підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Фото: скриншот

У середу, 18 червня, пройшло засідання суду у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. У залі показували відео з камер спостереження на вулиці за кілька днів до злочину.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що кажуть адвокати Зінченка щодо нового засідання

Адвокати підозрюваного В’ячеслава Зінченка відмовилися коментувати хід судового засідання.

На запитання кореспондентки Новини.LIVE Марти Байдаки вони відповіли, що всі свої зауваження та позиції готують у письмовій формі і будуть офіційно озвучені під час наступного судового засідання.

Наступне засідання суду призначене на 25 червня.

Нагадаємо, що у середу, 18 червня, у Львові відновилося судове засідання у справі вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Під час цього засідання суд розглянув нові відеодокази — записи з вуличних камер спостереження, зроблені за кілька днів до трагічної події. Початок слухання затримався на півгодини.

Прокурори також надали відеозаписи, які фіксують пересування підозрюваного В’ячеслава Зінченка у різних районах Львова. Ці матеріали покликані допомогти суду відтворити хід подій, пов’язаних зі злочином, та краще зрозуміти обставини справи.