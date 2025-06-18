Заседание по убийству Фарион 18 июня - что говорят адвокаты Зинченко

Адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко. Фото: скриншот

В среду, 18 июня, прошло заседание суда по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. В зале показывали видео с камер наблюдения на улице за несколько дней до преступления.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что говорят адвокаты Зинченко относительно нового заседания

Адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко отказались комментировать ход судебного заседания.

На вопрос корреспондента Новини.LIVE Марты Байдаки они ответили, что все свои замечания и позиции готовят в письменной форме и будут официально озвучены во время следующего судебного заседания.

Следующее заседание суда назначено на 25 июня.

Напомним, что в среду, 18 июня, во Львове возобновилось судебное заседание по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Во время этого заседания суд рассмотрел новые видеодоказательства — записи с уличных камер наблюдения, сделанные за несколько дней до трагического события. Начало слушания задержалось на полчаса.

Прокуроры также предоставили видеозаписи, фиксирующие передвижения подозреваемого Вячеслава Зинченко в разных районах Львова. Эти материалы призваны помочь суду воссоздать ход событий, связанных с преступлением, и лучше понять обстоятельства дела.