Заседание по убийству Фарион 18 июня - что говорят адвокаты Зинченко

Дело Фарион — как адвокаты Зинченко оценили новое заседание
В среду, 18 июня, прошло заседание суда по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. В зале показывали видео с камер наблюдения на улице за несколько дней до преступления.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что говорят адвокаты Зинченко относительно нового заседания
Адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко отказались комментировать ход судебного заседания.
На вопрос корреспондента Новини.LIVE Марты Байдаки они ответили, что все свои замечания и позиции готовят в письменной форме и будут официально озвучены во время следующего судебного заседания.
Следующее заседание суда назначено на 25 июня.
Напомним, что в среду, 18 июня, во Львове возобновилось судебное заседание по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Во время этого заседания суд рассмотрел новые видеодоказательства — записи с уличных камер наблюдения, сделанные за несколько дней до трагического события. Начало слушания задержалось на полчаса.
Прокуроры также предоставили видеозаписи, фиксирующие передвижения подозреваемого Вячеслава Зинченко в разных районах Львова. Эти материалы призваны помочь суду воссоздать ход событий, связанных с преступлением, и лучше понять обстоятельства дела.
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