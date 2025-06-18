Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Суд поновив розгляд справи Фаріон — показано нові відео з камер

Суд поновив розгляд справи Фаріон — показано нові відео з камер

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 15:02
Суд переглянув відео у справі про вбивство Ірини Фаріон
Камера зафіксувала пересування хлопця. Фото: скриншот
Ключові моменти У суді показали нові кадри з камер спостереження в день вбивства Фаріон

У Львові суд після короткої перерви продовжив розгляд судової справи щодо вбивства відомої української мовознавиці Ірини Фаріон. На записах, які були надані стороні обвинувачення, зафіксовано, як підозрюваний В’ячеслав Зінченко пересувається по місту.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Реклама
Читайте також:

У суді показали нові кадри з камер спостереження в день вбивства Фаріон

На відеокадрах чітко видно, як В'ячеслав Зінченко з’являється вже в іншому одязі на вулиці Масарика — неподалік місця проживання загиблої.

На іншому відеозаписі видно, як Зінченко знову в іншому одязі й з наплічником з’являється на вулиці Підвальній.

За версією слідства, пізніше його також ще раз зафіксували на вулиці Масарика — поблизу будинку Ірини Фаріон, а згодом він прямує в бік вулиці Лесі Українки, де, за даними слідства, орендував інше житло.

Відеоматеріали дозволять встановити приблизний маршрут пересування обвинуваченого в день, коли сталося вбивство. Перегляд усіх записів триває, судове слідство продовжується.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, у Львові розпочалося чергове судове засідання з розгляду справи вбивства Ірини Фаріон. 

Водночас підозрюваний В'ячеслав Зінченко неоднозначно прокоментував показані в суді кадри з камер спостереження. 

суд вбивство Львів розслідування Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації