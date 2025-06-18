Суд переглянув відео у справі про вбивство Ірини Фаріон

Камера зафіксувала пересування хлопця. Фото: скриншот

У Львові суд після короткої перерви продовжив розгляд судової справи щодо вбивства відомої української мовознавиці Ірини Фаріон. На записах, які були надані стороні обвинувачення, зафіксовано, як підозрюваний В’ячеслав Зінченко пересувається по місту.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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На відеокадрах чітко видно, як В'ячеслав Зінченко з’являється вже в іншому одязі на вулиці Масарика — неподалік місця проживання загиблої.

На іншому відеозаписі видно, як Зінченко знову в іншому одязі й з наплічником з’являється на вулиці Підвальній.

За версією слідства, пізніше його також ще раз зафіксували на вулиці Масарика — поблизу будинку Ірини Фаріон, а згодом він прямує в бік вулиці Лесі Українки, де, за даними слідства, орендував інше житло.

Відеоматеріали дозволять встановити приблизний маршрут пересування обвинуваченого в день, коли сталося вбивство. Перегляд усіх записів триває, судове слідство продовжується.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, у Львові розпочалося чергове судове засідання з розгляду справи вбивства Ірини Фаріон.

Водночас підозрюваний В'ячеслав Зінченко неоднозначно прокоментував показані в суді кадри з камер спостереження.