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Главная Львов Суд возобновил рассмотрение дела Фарион — показаны новые видео

Суд возобновил рассмотрение дела Фарион — показаны новые видео

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Дата публикации 18 июня 2025 15:02
Суд пересмотрел видео по делу об убийстве Ирины Фарион
Камера зафиксировала передвижение парня. Фото: скриншот
Ключові моменти В суде показали новые кадры с камер наблюдения в день убийства Фарион

Во Львове суд после короткого перерыва продолжил рассмотрение судебного дела об убийстве известного украинского языковеда Ирины Фарион. На записях, которые были предоставлены стороне обвинения, зафиксировано, как подозреваемый Вячеслав Зинченко передвигается по городу.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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На видеокадрах четко видно, как Вячеслав Зинченко появляется уже в другой одежде на улице Масарика — недалеко от места жительства погибшей.

На другой видеозаписи видно, как Зинченко снова в другой одежде и с рюкзаком появляется на улице Подвальной.

По версии следствия, позже его также еще раз зафиксировали на улице Масарика — вблизи дома Ирины Фарион, а затем он направляется в сторону улицы Леси Украинки, где, по данным следствия, арендовал другое жилье.

Видеоматериалы позволят установить примерный маршрут передвижения обвиняемого в день, когда произошло убийство. Просмотр всех записей продолжается, судебное следствие продолжается.

Напомним, сегодня, 18 июня, во Львове началось очередное судебное заседание по рассмотрению дела об убийстве Ирины Фарион.

В то же время подозреваемый Вячеслав Зинченко неоднозначно прокомментировал показанные в суде кадры с камер наблюдения.

суд убийство Львов расследование Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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