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Головна Львів Донька Фаріон відреагувала на реакцію Зінченка на відеодокази

Донька Фаріон відреагувала на реакцію Зінченка на відеодокази

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Дата публікації: 18 червня 2025 17:07
Розслідування вбивства Фаріон — Софія Особа порадила Зінченку вдягнути окуляри
В'ячеслав Зінченко. Фото: скриншот
Ключові моменти Донька Фаріон прокоментувала відео камер спостереження до злочину

У середу, 18 червня, Софія Особа, донька загиблої Ірини Фаріон, прокоментувала відеозаписи, що проливають нове світло на події, які передували вбивству її матері. На записах присутній В'ячеслав Зінченко.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Донька Фаріон прокоментувала відео камер спостереження до злочину

На записах з 17 липня видно Ірину Фаріон, коли вона поверталася додому після участі у телевізійній програмі. За словами Софії, на тому ж відео зафіксовано В’ячеслава Зінченка — чоловіка, якого підозрюють у нападі.

"Він намагався вбити маму, але вона встигла зайти в під’їзд", — розповіла донька загиблої.

Окрім того, Софія звернула увагу на відео з 18 липня. Камери зафіксували Зінченка в одному із закладів громадського харчування у центрі Києва — у "Пузатій хаті" на вулиці Січових стрільців. Розрахунок було здійснено банківською карткою на його ім’я.

"Його адвокати досі просять нагодувати "бідного хлопчика", хоча камери чітко зафіксували його там", — додала Софія Особа.

Крім того, вона додала, що всі докази підтверджують, що це був саме В'ячеслав Зінченко.

"Нехай вдягне собі окуляри, може тоді і побачить, що це він", — підсумувала донька Фаріон.

Нагадаємо, що у середу, 18 червня, у Львові продовжилося судове слухання у справі про вбивство знаної мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання цього дня суд досліджував нові відеодокази — кадри з камер вуличного спостереження, зафіксовані за декілька днів до трагедії. Засідання розпочалося із запізненням на 30 хвилин.

Також прокурори представили відеозаписи, на яких зафіксовано пересування підозрюваного В’ячеслава Зінченка в різних районах міста. Ці матеріали мають допомогти суду у встановленні ходу подій, пов’язаних із злочином.

суд вбивство Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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