Расследование убийства Фарион — София Лицо посоветовала Зинченко надеть очки

Вячеслав Зинченко. Фото: скриншот

В среду, 18 июня, София Особа, дочь погибшей Ирины Фарион, прокомментировала видеозаписи, проливающие новый свет на события, которые предшествовали убийству ее матери. На записях присутствует Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На записях с 17 июля видно Ирину Фарион, когда она возвращалась домой после участия в телевизионной программе. По словам Софии, на том же видео зафиксирован Вячеслав Зинченко — мужчина, которого подозревают в нападении.

"Он пытался убить маму, но она успела зайти в подъезд", — рассказала дочь погибшей.

Кроме того, София обратила внимание на видео с 18 июля. Камеры зафиксировали Зинченко в одном из заведений общественного питания в центре Киева — в "Пузатой хате" на улице Сечевых стрельцов. Расчет был осуществлен банковской карточкой на его имя.

"Его адвокаты до сих пор просят накормить "бедного мальчика", хотя камеры четко зафиксировали его там", — добавила София Особа.

Кроме того, она добавила, что все доказательства подтверждают, что это был именно Вячеслав Зинченко.

"Пусть наденет себе очки, может тогда и увидит, что это он", — подытожила дочь Фарион.

Напомним, что в среду, 18 июня, во Львове продолжилось судебное слушание по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Во время заседания в этот день суд исследовал новые видеодоказательства — кадры с камер уличного наблюдения, зафиксированные за несколько дней до трагедии. Заседание началось с опозданием на 30 минут.

Также прокуроры представили видеозаписи, на которых зафиксировано передвижение подозреваемого Вячеслава Зинченко в разных районах города. Эти материалы должны помочь суду в установлении хода событий, связанных с преступлением.