Расследование убийства Фарион — София Лицо посоветовала Зинченко надеть очки

Дочь Фарион ответила на реакцию Зинченко на видеодоказательства
В среду, 18 июня, София Особа, дочь погибшей Ирины Фарион, прокомментировала видеозаписи, проливающие новый свет на события, которые предшествовали убийству ее матери. На записях присутствует Вячеслав Зинченко.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Дочь Фарион прокомментировала видео камер наблюдения до преступления
На записях с 17 июля видно Ирину Фарион, когда она возвращалась домой после участия в телевизионной программе. По словам Софии, на том же видео зафиксирован Вячеслав Зинченко — мужчина, которого подозревают в нападении.
"Он пытался убить маму, но она успела зайти в подъезд", — рассказала дочь погибшей.
Кроме того, София обратила внимание на видео с 18 июля. Камеры зафиксировали Зинченко в одном из заведений общественного питания в центре Киева — в "Пузатой хате" на улице Сечевых стрельцов. Расчет был осуществлен банковской карточкой на его имя.
"Его адвокаты до сих пор просят накормить "бедного мальчика", хотя камеры четко зафиксировали его там", — добавила София Особа.
Кроме того, она добавила, что все доказательства подтверждают, что это был именно Вячеслав Зинченко.
"Пусть наденет себе очки, может тогда и увидит, что это он", — подытожила дочь Фарион.
Напомним, что в среду, 18 июня, во Львове продолжилось судебное слушание по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Во время заседания в этот день суд исследовал новые видеодоказательства — кадры с камер уличного наблюдения, зафиксированные за несколько дней до трагедии. Заседание началось с опозданием на 30 минут.
Также прокуроры представили видеозаписи, на которых зафиксировано передвижение подозреваемого Вячеслава Зинченко в разных районах города. Эти материалы должны помочь суду в установлении хода событий, связанных с преступлением.
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