Суд по делу об убийстве Фарион — в телефоне подозреваемого нашли провокационные изображения

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 26 июня, проходит суд по делу об убийстве Ирины Фарион. В телефоне подозреваемого Вячеслава Зинченко обнаружили провокационные изображения.

Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".

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Провокационные изображения в телефоне Зинченко

В суде показали изображения с нацистской свастикой, Адольфом Гитлером, а также оскверненные фото Ирины Фарион.

Изображение в телефоне Зинченко. Фото:

t.me/pryamamova

Изображение в телефоне Зинченко. Фото:

t.me/pryamamova

Зинченко подчеркнул, что это мемы, а "нацистские знаки похожи на эмблему полка "Азов". По его словам, изображения ему нужны были для создания видео.

Изображение в телефоне Зинченко. Фото:

t.me/pryamamova

Изображение в телефоне Зинченко. Фото:

t.me/pryamamova

Также адвокаты подозреваемого утверждают, что на фото не видно, что это именно Ирина Фарион.

Изображение в телефоне Зинченко. Фото:

t.me/pryamamova

Напомним, 18 июня во Львове состоялось заседание суда по делу об убийстве Фарион. В зале показали видео с камер наблюдения.

Стало известно, что в день убийства языковеда камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали Зинченко на улице Масарика.