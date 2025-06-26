Суд по делу об убийстве Фарион — в телефоне подозреваемого нашли провокационные изображения

Убийство Фарион — у Зинченко нашли провокационные изображения
Во Львове в четверг, 26 июня, проходит суд по делу об убийстве Ирины Фарион. В телефоне подозреваемого Вячеслава Зинченко обнаружили провокационные изображения.
Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".
Провокационные изображения в телефоне Зинченко
В суде показали изображения с нацистской свастикой, Адольфом Гитлером, а также оскверненные фото Ирины Фарион.
Зинченко подчеркнул, что это мемы, а "нацистские знаки похожи на эмблему полка "Азов". По его словам, изображения ему нужны были для создания видео.
Также адвокаты подозреваемого утверждают, что на фото не видно, что это именно Ирина Фарион.
Напомним, 18 июня во Львове состоялось заседание суда по делу об убийстве Фарион. В зале показали видео с камер наблюдения.
Стало известно, что в день убийства языковеда камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали Зинченко на улице Масарика.
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