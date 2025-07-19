Чествование памяти Фарион во Львове 19 июля — фоторепортаж Новини.LIVE

Львов чтит память Фарион — фоторепортаж с места убийства
Львовяне собрались вокруг памятной доски Ирине Фарион, чтобы почтить ее память и отдать дань уважения. Именно год назад — 19 июля 2024 года — на этом месте смертельно ранили языковеда.
Журналистка Новини.LIVE Марта Байдака присоединилась к событию и поделилась эксклюзивными кадрами.
Годовщина убийства Ирины Фарион
Множество львовян собрались у подъезда дома, где жила языковед. Люди подносят цветы и зажигают лампадки.
Кроме того, сегодня, 19 июля, на этом месте запланирована панихида по Ирине Фарион, а также состоится презентация проекта сквера ее памяти.
Напомним, что общественное пространство посвященное языковеду появится на улице Масарика. Дочь Ирины Фарион — София Особа отметила, что это место будет символическим продолжением дела ее матери.
Также в июне состоялось очередное заседание суда по делу Ирины Фарион. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого Вячеслава Зинченко в день убийства языковеда. Кроме того, в телефоне парня нашли провокационные изображения, в частности, оскверненные фото Фарион.
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