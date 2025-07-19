Річниця вбивства Ірини Фаріон 19 липня — Андрій Садовий зробив заяву

Жінки покладають квіти на місці вбивства Ірини Фаріон. Фото: Telegram Андрія Садового

Мер Львова Андрій Садовий згадав річницю вбивства Ірини Фаріон, яке сталося рівно рік тому у дворі одного з львівських будинків. Він підкреслив, що місто не забуде свою визначну співвітчизницю.

Про це він написав у суботу, 19 липня, у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Річниця вбивства Ірини Фаріон

У цей день містяни зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблої.

Садовий наголосив, що Львів не забуває цю трагічну подію.

"Люди прийшли, щоб вшанувати памʼять українки. Львів не забуде!" — зазначив очільник міста.

Люди зібрались, щоб вшанувати пам'ять Фаріон. Фото: Telegram Андрія Садового

Дівчинка з мамою на місці вбивства мовознавиці. Фото: Telegram Андрія Садового

Фото: скриншот повідомлення з Telegram Андрія Садового

Місцеві жителі продовжують згадувати Фаріон як частину історії міста і країни.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року Фаріон смертельно поранили поблизу її будинку. Ми публікували фоторепортаж з роковин загибелі відомої українки.

Як раніше повідомлялось, у червні відбулося чергове засідання суду у справі Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці.