Річниця вбивства Ірини Фаріон 19 липня — Андрій Садовий зробив заяву

Рік з дня вбивства Фаріон — що сказав Садовий
Мер Львова Андрій Садовий згадав річницю вбивства Ірини Фаріон, яке сталося рівно рік тому у дворі одного з львівських будинків. Він підкреслив, що місто не забуде свою визначну співвітчизницю.
Про це він написав у суботу, 19 липня, у Telegram.
Річниця вбивства Ірини Фаріон
У цей день містяни зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблої.
Садовий наголосив, що Львів не забуває цю трагічну подію.
"Люди прийшли, щоб вшанувати памʼять українки. Львів не забуде!" — зазначив очільник міста.
Місцеві жителі продовжують згадувати Фаріон як частину історії міста і країни.
Нагадаємо, 19 липня 2024 року Фаріон смертельно поранили поблизу її будинку. Ми публікували фоторепортаж з роковин загибелі відомої українки.
Як раніше повідомлялось, у червні відбулося чергове засідання суду у справі Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці.
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