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Головна Львів Рік з дня вбивства Фаріон — що сказав Садовий

Рік з дня вбивства Фаріон — що сказав Садовий

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 23:34
Річниця вбивства Ірини Фаріон 19 липня — Андрій Садовий зробив заяву
Жінки покладають квіти на місці вбивства Ірини Фаріон. Фото: Telegram Андрія Садового

Мер Львова Андрій Садовий згадав річницю вбивства Ірини Фаріон, яке сталося рівно рік тому у дворі одного з львівських будинків. Він підкреслив, що місто не забуде свою визначну співвітчизницю.

Про це він написав у суботу, 19 липня, у Telegram.

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Річниця вбивства Ірини Фаріон

У цей день містяни зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблої.

Садовий наголосив, що Львів не забуває цю трагічну подію.

"Люди прийшли, щоб вшанувати памʼять українки. Львів не забуде!" — зазначив очільник міста.

Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 1
Люди зібрались, щоб вшанувати пам'ять Фаріон. Фото: Telegram Андрія Садового
Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 2
Дівчинка з мамою на місці вбивства мовознавиці. Фото: Telegram Андрія Садового
Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 3
Фото: скриншот повідомлення з Telegram Андрія Садового

Місцеві жителі продовжують згадувати Фаріон як частину історії міста і країни.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року Фаріон смертельно поранили поблизу її будинку. Ми публікували фоторепортаж з роковин загибелі відомої українки. 

Як раніше повідомлялось, у червні відбулося чергове засідання суду у справі Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці.

вбивство Львів Андрій Садовий Ірина Фаріон пам'ять
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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