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Главная Львов Год со дня убийства Фарион — что сказал Садовый

Год со дня убийства Фарион — что сказал Садовый

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 23:34
Годовщина убийства Ирины Фарион 19 июля - Андрей Садовый сделал заявление
Женщины возлагают цветы на месте убийства Ирины Фарион. Фото: Telegram Андрея Садового

Мэр Львова Андрей Садовый вспомнил годовщину убийства Ирины Фарион, которое произошло ровно год назад во дворе одного из львовских домов. Он подчеркнул, что город не забудет свою выдающуюся соотечественницу.

Об этом он написал в субботу, 19 июля, в Telegram.

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В этот день горожане собрались, чтобы почтить память погибшей.

Садовый отметил, что Львов не забывает это трагическое событие.

"Люди пришли, чтобы почтить память украинки. Львов не забудет! " — отметил глава города.

Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 1
Люди собрались, чтобы почтить память Фарион, фото: Telegram Андрея Садового
Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 2
Девочка с мамой на месте убийства языковеда. Фото: Telegram Андрея Садового
Садовий згадав річницю вбивства Фаріон у Львові — що сказав - фото 3
Фото: скриншот сообщения из Telegram Андрея Садового

Местные жители продолжают вспоминать Фарион как часть истории города и страны.

Напомним, 19 июля 2024 года Фарион смертельно ранили вблизи ее дома. Мы публиковали фоторепортаж с годовщины гибели известной украинки.

Как ранее сообщалось, в июне состоялось очередное заседание суда по делу Фарион. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого Вячеслава Зинченко в день убийства языковеда.

убийство Львов Андрей Садовый Ирина Фарион память
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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