Годовщина убийства Ирины Фарион 19 июля - Андрей Садовый сделал заявление

Год со дня убийства Фарион — что сказал Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый вспомнил годовщину убийства Ирины Фарион, которое произошло ровно год назад во дворе одного из львовских домов. Он подчеркнул, что город не забудет свою выдающуюся соотечественницу.
Об этом он написал в субботу, 19 июля, в Telegram.
Годовщина убийства Ирины Фарион
В этот день горожане собрались, чтобы почтить память погибшей.
Садовый отметил, что Львов не забывает это трагическое событие.
"Люди пришли, чтобы почтить память украинки. Львов не забудет! " — отметил глава города.
Местные жители продолжают вспоминать Фарион как часть истории города и страны.
Напомним, 19 июля 2024 года Фарион смертельно ранили вблизи ее дома. Мы публиковали фоторепортаж с годовщины гибели известной украинки.
Как ранее сообщалось, в июне состоялось очередное заседание суда по делу Фарион. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого Вячеслава Зинченко в день убийства языковеда.
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