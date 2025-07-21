Убийство Ирины Фарион — суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей

Суд над Вячеславом Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове, 21 июля, прошло судебное заседание по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом с места событий передает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Очередное судебное заседание состоялось в смешанном формате, ведь Зинченко в зал суда не доставили. Вместе со своим адвокатом Владимиром Вороняком обвиняемый был на онлайн-связи.

Вячеслав Зинченко и его адвокат на видео-связи. Фото: Новини.LIVE

Зато на слушания пришли мать Зинченко, а также его подруги и активисты, которые считают его невиновным в совершении преступления.

Дочь покойной Фарион, Софию Особу, также пришли поддержать друзья и неравнодушные львовяне. Они принесли охапки цветов в зал заседания.

Во время заседания прокурор обратился с просьбой продлить срок содержания Зинченко под стражей еще на 60 суток без возможности внесения залога. Действующий срок пребывания подозреваемого под стражей истекает 4 августа. В ответ Зинченко и его адвокат выступили против ходатайства прокурора.

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фраион. Фото: Новини.LIVE

Во время судебного перерыва Вороняк поинтересовался у своего подзащитного относительно обучения и условий содержания под стражей. На что Зинченко ответил, что не испытывает давления со стороны следствия. Однако, адвокат подозреваемого, заметил, что им необходимо обсудить "его поведение".

После перерыва суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлить срок содержания обвиняемого Зинченко до 19 сентября без права внесения залога.

Следующее судебное заседание запланировано на 22 августа в 10:30.

После завершения заседания под стенами суда друзья и сторонники погибшей языковеда устроили акцию в ее поддержку.

Акция в поддержку погибшей Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 19 июля в годовщину смерти Ирины Фарион жители Львова почтили память погибшей общественного деятеля.

А также мэр Львова Андрей Садовый в день гибели языковеда сделал заявление.