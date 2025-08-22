Відео
У Львові розпочинається засідання у справі Фаріон — відео

У Львові розпочинається засідання у справі Фаріон — відео

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:07
Вбивство Ірини Фаріон — у Львові 22 серпня триває судове засідання
В'ячеслав Зінченко на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE

У Львові 22 серпня розпочнеться чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду вже присутній підозрюваний, його адвокати та донька загиблої.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Засідання суду у справі Фаріон 22 серпня

У Львові за кілька хвилин розпочнеться чергове засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон Учасники засідання вже зібралися у залі.

Зазначимо, раніше підсудному В'ячеславу Зінченку продовжили термін тримання під вартою без права внесення застави до 19 вересня.

На засіданні також присутня донька загиблої Софія Особа. Вона традиційно принесла портрет матері, а адвокат Ігор Сулима щось обговорив перед засіданням із підсудним. 

До залу вже прийшли судді і засідання розпочинається.

Напередодні Зінченко просив, щоб воно було закритим. Сьогодні у суді мають прослуховувати аудіо дзвінків його батьків.

Нагадаємо, 19 липня у роковини смерті Ірини Фаріон мешканці Львова вшанували пам'ять загиблої громадської діячки.

Мер Львова Андрій Садовий у день загибелі мовознавиці зробив заяву. Він підкреслив, що місто не забуде свою визначну співвітчизницю.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
