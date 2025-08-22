Убийство Ирины Фарион — во Львове 22 августа продолжается судебное заседание

Вячеслав Зинченко на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 22 августа начнется очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В зале суда уже присутствует подозреваемый, его адвокаты и дочь погибшей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Заседание суда по делу Фарион 22 августа

Во Львове через несколько минут начнется очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион Участники заседания уже собрались в зале.

Отметим, ранее подсудимому Вячеславу Зинченко продлили срок содержания под стражей без права внесения залога до 19 сентября.

На заседании также присутствует дочь погибшей София Особа. Она традиционно принесла портрет матери, а адвокат Игорь Сулима что-то обсудил перед заседанием с подсудимым.

В зал уже вошли судьи и заседание начинается.

Накануне Зинченко просил, чтобы оно было закрытым. Сегодня в суде должны прослушивать аудиозаписи звонков его родителей.

