Во Львове начинается заседание по делу Фарион — видео

Во Львове начинается заседание по делу Фарион — видео

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:07
Убийство Ирины Фарион — во Львове 22 августа продолжается судебное заседание
Вячеслав Зинченко на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 22 августа начнется очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В зале суда уже присутствует подозреваемый, его адвокаты и дочь погибшей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Заседание суда по делу Фарион 22 августа

Во Львове через несколько минут начнется очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион Участники заседания уже собрались в зале.

Отметим, ранее подсудимому Вячеславу Зинченко продлили срок содержания под стражей без права внесения залога до 19 сентября.

На заседании также присутствует дочь погибшей София Особа. Она традиционно принесла портрет матери, а адвокат Игорь Сулима что-то обсудил перед заседанием с подсудимым.

В зал уже вошли судьи и заседание начинается.

Накануне Зинченко просил, чтобы оно было закрытым. Сегодня в суде должны прослушивать аудиозаписи звонков его родителей.

Напомним, 19 июля в годовщину смерти Ирины Фарион жители Львова почтили память погибшей общественного деятеля.

Мэр Львова Андрей Садовый в день гибели языковеда сделал заявление. Он подчеркнул, что город не забудет свою выдающуюся соотечественницу.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
