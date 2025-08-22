Видео
Главная Львов Дело об убийстве Фарион — суд объявил перерыв

Дело об убийстве Фарион — суд объявил перерыв

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:52
Убийство Ирины Фарион — суд объявил перерыв в заседании 22 августа
Адвокаты Вячеслава Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 22 августа состоялось заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Суд объявил перерыв и следующее заседание состоится 2 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Судебное заседание по делу Ирины Фарион

В суде по делу об убийстве Ирины Фарион объявили перерыв. Следующее заседание состоится 2 сентября в 10:30.

Подозреваемый Вячеслав Зинченко заявил, что не признал содеянного и сказал все, что от него хотели, чтобы на него не оказывали давление.

Так после завершения заседания прокомментировал прослушанные в суде аудиоматериалы Вячеслав Зинченко.

Напомним, сегодня во время судебного заседания зачитали прослушку Зинченко из СИЗО. Прокурор отметил, что эти показания имеют важное значение для дела, тогда как сам обвиняемый пытался их опровергнуть.

Последнее заседание по этому делу состоялось 21 июля. Тогда суд принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемого Вячеслава Зинченко.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
