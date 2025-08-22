У суді зачитали розмову підсудного про Ірину Фаріон

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У суді зачитали розшифровку розмови В’ячеслава Зінченко, який під час перебування у камері зізнався у неприязні до Ірини Фаріон. Прокурор наголосив, що ці свідчення мають важливе значення для справи, тоді як сам обвинувачений намагався їх спростувати.

Про це журналістка Новини.LIVE Марта Байдак розповіла із зали суду у п'ятницю, 22 серпня.

Прослушка в камері і пояснення підсудного

Прокурор під час засідання суду зачитав фрагменти прослуховування, встановленого у камері підсудного. У записі він визнає, що має особисту неприязнь до Ірини Фаріон і пояснює це її негативними висловлюваннями на його адресу. Ці дані стали частиною доказової бази у справі.

"Вона погано про мене говорила", — заявив підсудний у розмові зі співкамерниками.

Однак В’ячеслав Зінченко, коментуючи почуте у суді, зазначив, що його нібито змусили так сказати. Він наполягає на тому, що не мав наміру озвучувати ці слова добровільно. Захист підсудного підкреслив, що записи не можна вважати однозначними доказами.

Нагадаємо, що у Львові 21 липня відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Суд ухвалив рішення продовжити термін тримання під вартою обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Раніше ми також інформували, що 26 червня у Львові пройшло слухання справи про вбивство Ірини Фаріон. Під час розгляду було встановлено, що в телефоні підозрюваного Зінченка виявили провокативні зображення, які долучили до матеріалів справи.