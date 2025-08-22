Видео
Главная Львов В деле Фарион зачитали прослушку Зинченко из СИЗО

В деле Фарион зачитали прослушку Зинченко из СИЗО

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:30
В суде зачитали разговор подсудимого об Ирине Фарион
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В суде зачитали расшифровку разговора Вячеслава Зинченко, который во время пребывания в камере признался в неприязни к Ирине Фарион. Прокурор подчеркнул, что эти показания имеют важное значение для дела, тогда как сам обвиняемый пытался их опровергнуть.

Об этом журналистка Новости.LIVE Марта Байдак рассказала из зала суда в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

Прослушка в камере и объяснения подсудимого

Прокурор во время заседания суда зачитал фрагменты прослушивания, установленного в камере подсудимого. В записи он признает, что имеет личную неприязнь к Ирине Фарион и объясняет это ее негативными высказываниями в его адрес. Эти данные стали частью доказательной базы по делу.

"Она плохо обо мне говорила", — заявил подсудимый в разговоре с сокамерниками.

Однако Вячеслав Зинченко, комментируя услышанное в суде, отметил, что его якобы заставили так сказать. Он настаивает на том, что не намеревался озвучивать эти слова добровольно. Защита подсудимого подчеркнула, что записи нельзя считать однозначными доказательствами.

Напомним, что во Львове 21 июля состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Суд принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Ранее мы также информировали, что 26 июня во Львове прошло слушание дела об убийстве Ирины Фарион. Во время рассмотрения было установлено, что в телефоне подозреваемого Зинченко обнаружили провокационные изображения, которые приобщили к материалам дела.

суд убийство Ирина Фарион Вячеслав Зинченко прослушка
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
