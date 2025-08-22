Во Львове подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о давлении

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в пятницу, 22 августа, состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко не признал содеянного и заявил о давлении.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Что заявил Зинченко

"Я не признал содеянного. Я говорил то, что от меня хотели, чтобы от меня отцепились, потому что на меня оказывали давление. Чтобы не выглядело так, что я просто говорю пустые слова. Когда я ознакомлюсь с материалами дела, когда будем это исследовать в суде, вы это увидите", — прокомментировал Зинченко прослушанные в суде аудиоматериалы.

Кроме того, подозреваемый с улыбкой прослушал запись разговора в камере.

Напомним, Зинченко просил, чтобы судебное заседание было закрытым, поскольку будут прослушивать звонки его родителей.

Подозреваемый отметил, что имеет личную неприязнь к Ирине Фарион. Эти данные стали частью доказательной базы по делу.

Впоследствии стало известно, что суд объявил перерыв. Следующее заседание состоится 2 сентября.