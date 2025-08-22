Відео
Головна Львів Донька Фаріон заявила, що Зінченко зізнався у вбивстві

Донька Фаріон заявила, що Зінченко зізнався у вбивстві

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:08
Суд у справі про вбивство Фаріон — Софія Особа висловилася про Зінченка
Софія Особа. Фото: кадр з відео

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що Вʼячеслав Зінченко зізнався у вбивстві Ірини Фаріон. За її словами, це все, що необхідно було довести.

Про це Софія Особа сказала в коментарі Новини.LIVE у пʼятницю, 22 серпня.

Особа наголосила, що сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. За її словами, вдалося заслухати розмови Зінченка зі співкамерниками, де він "зізнався у вбивстві Ірини Фаріон".

"Це все, що треба було довести. Наступне засідання це вже буде допит мене. Це така процедура, відповідно до рішення суду, я маю бути допитана так само як має бути допитаний Зінченко", — сказала вона.

Особа вважає, що "Зінченко вбив її матір як громадського діяча, патріотку, захисницю мови". 

"Вона на його думку і в його нотатках, розколювала суспільство на російськомовних і україномовних. Він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних і за це він її вбив", — стверджує донька Ірина Фаріон.

За її словами, це була просто неприязнь. Особа наголосила, що вбивці повинні сидіти за ґратами довічно.

Нагадаємо, під час судового засідання 22 серпня Зінченко не визнав своєї провини. Він заявив про тиск на нього.

Відомо, що у суді у справі про вбивство Ірини Фаріон оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 2 вересня.

суд вбивство Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Аркадій Пастула - Редактор
Аркадій Пастула
