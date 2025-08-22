Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Дочь Фарион заявила, что Зинченко признался в убийстве

Дочь Фарион заявила, что Зинченко признался в убийстве

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:08
Суд по делу об убийстве Фарион — София Особа высказалась о Зинченко
София Особа. Фото: кадр из видео

Дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что Вячеслав Зинченко признался в убийстве Ирины Фарион. По ее словам, это все, что необходимо было доказать.

Об этом София Особа сказала в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Убийство Ирины Фарион

Особа отметила, что сегодняшнее судебное заседание было довольно интересным. По ее словам, удалось заслушать разговоры Зинченко с сокамерниками, где он "признался в убийстве Ирины Фарион".

"Это все, что надо было доказать. Следующее заседание это уже будет допрос меня. Это такая процедура, согласно решению суда, я должна быть допрошена так же как должен быть допрошен Зинченко", — сказала она.

Особа считает, что "Зинченко убил ее мать как общественного деятеля, патриотку, защитницу языка".

"Она по его мнению и в его заметках,  раскалывала общество на русскоязычных и украиноязычных. Он четко сказал, что она презирала русскоязычных и за это он ее убил", — утверждает дочь Ирина Фарион.

По ее словам, это была просто неприязнь. Особа подчеркнула, что убийцы должны сидеть за решеткой пожизненно.

Напомним, во время судебного заседания 22 августа Зинченко не признал своей вины. Он заявил о давлении на него.

Известно, что в суде по делу об убийстве Ирины Фарион объявили перерыв. Следующее заседание состоится 2 сентября.

суд убийство Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации