Суд по делу об убийстве Фарион — София Особа высказалась о Зинченко

София Особа. Фото: кадр из видео

Дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что Вячеслав Зинченко признался в убийстве Ирины Фарион. По ее словам, это все, что необходимо было доказать.

Об этом София Особа сказала в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 22 августа.

Особа отметила, что сегодняшнее судебное заседание было довольно интересным. По ее словам, удалось заслушать разговоры Зинченко с сокамерниками, где он "признался в убийстве Ирины Фарион".

"Это все, что надо было доказать. Следующее заседание это уже будет допрос меня. Это такая процедура, согласно решению суда, я должна быть допрошена так же как должен быть допрошен Зинченко", — сказала она.

Особа считает, что "Зинченко убил ее мать как общественного деятеля, патриотку, защитницу языка".

"Она по его мнению и в его заметках, раскалывала общество на русскоязычных и украиноязычных. Он четко сказал, что она презирала русскоязычных и за это он ее убил", — утверждает дочь Ирина Фарион.

По ее словам, это была просто неприязнь. Особа подчеркнула, что убийцы должны сидеть за решеткой пожизненно.

Напомним, во время судебного заседания 22 августа Зинченко не признал своей вины. Он заявил о давлении на него.

Известно, что в суде по делу об убийстве Ирины Фарион объявили перерыв. Следующее заседание состоится 2 сентября.