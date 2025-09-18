Відео
Головна Львів Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт — на який термін

Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт — на який термін

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:03
Судове засідання у справі Ірини Фаріон 18 вересня - що відомо
Засідання суду по справі Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 18 вересня, у Львові відбулося засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили арешт.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Читайте також:

Судове засідання у справі Ірини Фаріон

Судді вирішили продовжили запобіжний захід Зінченку у вигляді тримання під вартою до 21 листопада 2025 року.

На засіданні були присутні дві подруги В'ячеслава Зінченка. Крім того, до суду прийшла донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа. 

Нагадаємо, що 3 вересня на засідання прибув батько підсудного Вʼячеслава Зінченка. Він є військовим.

Зазначимо, що під час одного з нещодавніх судових засідань Софія Особа заявила, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко, а той натомість поскаржився на тиск у свій бік. 

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
