Судове засідання у справі Ірини Фаріон 18 вересня - що відомо

У четвер, 18 вересня, у Львові відбулося засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили арешт.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Судове засідання у справі Ірини Фаріон

Судді вирішили продовжили запобіжний захід Зінченку у вигляді тримання під вартою до 21 листопада 2025 року.

На засіданні були присутні дві подруги В'ячеслава Зінченка. Крім того, до суду прийшла донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа.

Нагадаємо, що 3 вересня на засідання прибув батько підсудного Вʼячеслава Зінченка. Він є військовим.

Зазначимо, що під час одного з нещодавніх судових засідань Софія Особа заявила, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко, а той натомість поскаржився на тиск у свій бік.