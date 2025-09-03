Відео
Вбивство Фаріон — на суд прибув батько-військовий Зінченка

Вбивство Фаріон — на суд прибув батько-військовий Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:40
Суд у справі про вбивство Фаріон 3 вересня — до Зінченка прибув батько-військовий
Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 3 вересня, проходить судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Відомо, що до підсудного Вʼячеслава Зінченка прибув батько-військовий.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду.

Судове засідання у справі про вбивство Фаріон 

Зінченко розповів, що його батько є військовим, який вже понад рік служив без відпустки, а сьогодні зміг прибути на судове засідання. 

Крім того, підсудний вдягнув форму футбольного клубу "Дніпро". За його словами, одяг йому передали. Зінченко зазначив, що почуває себе добре.

Він також розповів, що наразі відмовляється давати свідчення під час нинішнього засідання суду, а потім — "побачить".

Нагадаємо, 3 вересня у Львові стартувало судове засідання у справі про вбивство Фаріон. До суду прибули матір та батько обвинуваченого.

А під час минулого судового засідання Софія Особа повідомила, що Зінченко зізнався у вбивстві Фаріон.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
