Суд у Львові — Зінченко відмовився свідчити у справі Фаріон

В’ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові розпочалося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко відмовився від свідчень, пояснивши причину своєї позиції та присутності на засіданні у спортивній формі.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака у середу, 3 вересня.

Реклама

Читайте також:

Нове слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон

На попередньому засіданні прокурор оголосив пошукові запити В’ячеслава Зінченка в Telegram і представив розшифровку прослуховування з його камери. Сьогодні обвинувачений відмовився надавати свідчення під час слухання. Він зазначив, що його батько, який понад рік служив без відпустки, зміг приїхати підтримати його саме сьогодні.

"Цю форму мені передали до камери", — так відповів Зінченко на запитання журналістки, чому він з’явився в суді у формі футбольного клубу "Дніпро".

На засіданні присутні його адвокати, які продовжують захищати підсудного. Суд досліджує обставини справи та докази, представлені стороною обвинувачення. Наступні слухання заплановані найближчим часом, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет прокоментував можливий зв’язок між убивствами Ірини Фаріон та Андрія Парубія у Львові.

Раніше повідомлялося, що донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила про зізнання В’ячеслава Зінченка у скоєнні вбивства її матері.