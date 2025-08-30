Правоохоронці пояснили, чи можуть бути пов'язані вбивства Фаріон і Парубія

Місце вбивства Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет відповів, чи можуть бути повʼязані вбивства Ірини Фаріон та Андрія Парубія у Львові. Він сказав, що наразі відсутні будь-які відомості про це.

Про це правоохоронці розповіли на брифінгу у Львові у суботу, 30 серпня.

"Щодо вбивства Ірини Фаріон у нас сьогодні відсутні будь-які відомості, які б повʼязували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються інші версії, в тому числі російський слід", — заявив Мерет.

Наразі правоохоронці надають інформацію, яку можна повідомляти. Мерет додав, що розглядається багато версій.

Нагадаємо, керівник Львівської обласної прокуратури відреагував на швидку появу відео вбивства Парубія у мережі.

Крім того, правоохоронці повідомили, що вбивця колишнього голови Верховної Ради стріляв з короткоствольної вогнепальної зброї.