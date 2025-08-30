Відео
Головна Львів Відео вбиства Парубія — чому так швидко потрапило в мережу

Відео вбиства Парубія — чому так швидко потрапило в мережу

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:50
Вбивство Андрія Парубія 30 серпня — у поліції заявили про витік
Микола Мерет. Фото: кадр з відео

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет відповів, чому відео з вбивством Андрія Парубія так швидко потрапило в мережу. За його словами, правоохоронці спершу побачили його в Telegram-каналі.

Про це Микола Мерет розповів на брифінгу у Львові у суботу, 30 серпня.

Читайте також:

Вбивство Андрія Парубія 30 серпня

Мерет зауважив, що вже підготовлено матеріали для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про несанкціонований витік інформації.

"В рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, буде надана оцінка людині, яка, можливо, і зробила цей витік. З якої камери було злито відео — встановлено", — додав керівник прокуратури.

Нагадаємо, начальник головного управління Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський повідомив, що наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцеперебування вбивці.

Раніше у мережі зʼявилося відео з вбивством Парубія у Львові. Зловмисник був у шоломі та з рюкзаком Glovo.

вбивство Львів поліція відео Андрій Парубій
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
