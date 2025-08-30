Убийство Андрея Парубия 30 августа — в полиции заявили об утечке

Николай Мерет. Фото: кадр с видео

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет ответил, почему видео с убийством Андрея Парубия так быстро попало в сеть. По его словам, правоохранители сначала увидели его в Telegram-канале.

Об этом Николай Мерет рассказал на брифинге во Львове в субботу, 30 августа.

Убийство Андрея Парубия 30 августа

Мерет отметил, что уже подготовлены материалы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о несанкционированной утечке информации.

"В рамках этого производства, которое будет расследоваться отдельно, будет дана оценка человеку, который возможно и сделал эту утечку. С какой камеры было слито видео — установлено", — добавил руководитель прокуратуры.

Напомним, начальник главного управления Нацполиции Львовщины Александр Шляховский сообщил, что сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения убийцы.

Ранее в сети появилось видео с убийством Парубия во Львове. Злоумышленник был в шлеме и с рюкзаком Glovo.