Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Видео убийства Парубия — почему так быстро попало в сеть

Видео убийства Парубия — почему так быстро попало в сеть

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 17:50
Убийство Андрея Парубия 30 августа — в полиции заявили об утечке
Николай Мерет. Фото: кадр с видео

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет ответил, почему видео с убийством Андрея Парубия так быстро попало в сеть. По его словам, правоохранители сначала увидели его в Telegram-канале.

Об этом Николай Мерет рассказал на брифинге во Львове в субботу, 30 августа.

Реклама
Читайте также:

Убийство Андрея Парубия 30 августа

Мерет отметил, что уже подготовлены материалы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о несанкционированной утечке информации.

"В рамках этого производства, которое будет расследоваться отдельно, будет дана оценка человеку, который возможно и сделал эту утечку. С какой камеры было слито видео — установлено", — добавил руководитель прокуратуры.

Напомним, начальник главного управления Нацполиции Львовщины Александр Шляховский сообщил, что сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения убийцы.

Ранее в сети появилось видео с убийством Парубия во Львове. Злоумышленник был в шлеме и с рюкзаком Glovo.

убийство Львов полиция видео Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации