Убийство Парубия — в сети показали видео

В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас проходит расследование дела.

В сети показали видео с места событий.

Убийство Андрея Парубия

На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина ожидает Парубия, а затем стреляет ему в спину.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.