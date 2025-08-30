Видео
Убийство Парубия — в сети показали видео

Убийство Парубия — в сети показали видео

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:00
Убийство Парубия - в сети показали видео
Место убийства Парубия. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас проходит расследование дела.

В сети показали видео с места событий.

Читайте также:

Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.

Убийство Андрея Парубия

На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина ожидает Парубия, а затем стреляет ему в спину.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.

смерть убийство Львов стрельба Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
