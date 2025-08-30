Убийство Парубия — в сети показали видео
В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас проходит расследование дела.
В сети показали видео с места событий.
Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.
Убийство Андрея Парубия
На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина ожидает Парубия, а затем стреляет ему в спину.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.
А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.
Читайте Новини.LIVE!