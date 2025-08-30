Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В Львовской ОВА подтвердили убийство Парубия

В Львовской ОВА подтвердили убийство Парубия

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:45
Андрей Парубий - во Львовской ОГА подтвердили убийство политика
Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В Львовской ОВА отметили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 30 августа.

Реклама
Читайте также:
У Львівській ОВА підтвердили вбивство Парубія - фото 1
Пост Козицкого. Фото: скриншот

Что известно об убийстве Парубия

"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы", — написал он.

Козицкий добавил, что пострадавший скончался до приезда медиков.

"Искренние соболезнования семье погибшего", — добавил он.

Напомним, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Происшествие случилось во Франковском районе.

После этого полиция показала первое фото с места происшествия.

смерть убийство Львов стрельба политики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации