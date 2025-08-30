Андрей Парубий - во Львовской ОГА подтвердили убийство политика

Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В Львовской ОВА отметили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 30 августа.

Что известно об убийстве Парубия

"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы", — написал он.

Козицкий добавил, что пострадавший скончался до приезда медиков.

"Искренние соболезнования семье погибшего", — добавил он.

Напомним, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Происшествие случилось во Франковском районе.

После этого полиция показала первое фото с места происшествия.